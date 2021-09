Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Diebesgut und nimmt Täter vorläufig fest

Köln (ots)

Bereits am Freitag (03. September) kontrollierte die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen Mann, der sich Reisenden auffällig näherte und versuchte diese zu bestehlen. Bei Folgemaßnahmen fanden die Beamten einiges an noch gesichertem Stehlgut bei dem Tatverdächtigen auf und nahmen ihn vorläufig fest.

Am 03.09.2021 gegen 16:30 Uhr informierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei über einen Reisenden, der Personen auffällig nah kommen würde und Diebstahlshandlungen nicht auszuschließen seien. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 28-jährigen Syrer, der keine genauen Reiseabsichten darlegen und sich zusätzlich nicht ausweisen konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten fünf Sonnenbrillen mit Diebstahlssicherung sowie eine neue goldene Designerhandtasche auf. Obgleich der Mann sich zu den aufgefunden Sachen nicht äußern wollte, bestand der konkrete Verdacht, dass es sich hierbei um Stehlgut handelte. Erste Ermittlungen und Videoauswertungen bestätigten die Vermutung, so dass die Beamten den Mann vorläufig festnahmen. Das Diebesgut, in Höhe von ca. 456 Euro, stellten die Einsatzkräfte sicher, fertigten eine Strafanzeige wegen "Diebstahls" und übergaben den 28-Jährigen an den Polizeigewahrsamsdienst der Polizei Köln.

