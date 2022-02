Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Falscher Handwerker Bewohner reagiert richtig

Soest (ots)

Am Donnerstagmorgen klingelte im Soester Westen eine männliche Person an einer Wohnungstür. Erforderlich sei das Ablesen der Zählerstände. Der Bewohner reagierte richtig und verlangte einen Ausweis. Darauf verschwand der Unbekannte und der Bewohner informierte sofort die Polizei. In der Regel finden Ablesungen der Zählerstände zum Jahresende statt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Unbekannte bleiben vor der Tür. - Lassen Sie sich den Mitarbeiterausweis und den Personalausweis zeigen. - Rufen Sie gerne bei den örtlichen Stadtwerken an und fragen Sie, ob tatsächlich ein Mitarbeiter zum Ablesen der Zählerstände unterwegs ist. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell