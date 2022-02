Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße "An der Linde" geparkter, blauer BMW mit ROK-Kennzeichen von einem rangierenden PKW links an der Frontstoßstange beschädigt. Nach Angaben einer Augenzeugin, soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben, der von einer älteren Dame gefahren wurde. Diese fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund tausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

