Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorrad in Plau gestohlen

Plau am See (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter in Plau am See ein Motorrad gestohlen. Hierbei handelt es sich um ein blaues Kraftrad der Marke BMW mit Parchimer Kennzeichen, das zwischen Mittwoch 22:00 Uhr und Donnerstag 19:00 Uhr in der Quetziner Straße entwendet wurde. Die Polizei hat unverzüglich die Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug eingeleitet und eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Motorrads nimmt die Polizei in Plau ( 038735-8370) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell