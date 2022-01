Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hemer (ots)

Am Dienstag versuchten Unbekannte zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am "Ennertsweg" einzubrechen. Sie hebelten dazu mindestens zweimal an der Eingangstür des Hauses, gelangten aber nicht ins Innere. Es liegen keine Täterhinweise vor. (schl)

