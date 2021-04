Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg

POL-LG: Professionelle Marihuana-Plantage in Bleckede entdeckt

Lüneburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und ZKI Lüneburg

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung wurde am Dienstag seitens der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Lüneburg das Gebäude eines ehemaligen Fitnesscenters in Bleckede durchsucht. Vor Ort wurde eine professionelle Marihuana-Plantage festgestellt; es konnten zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren festgenommen werden. Einer der Männer versuchte vor der Festnahme durch einen schmalen Kellerschacht zu flüchten, blieb aber in diesem stecken. Hierbei verletzte sich die Person leicht. Der Mann erlitt Hautabschürfungen an Armen und Rücken. Im Gebäude wurden ca. 1800 Marihuanapflanzen sowie 22 kg Marihuana-Blüten sichergestellt.

Die beiden gestern festgenommenen Männer befinden sich in Polizeigewahrsam und werden heute dem Haftrichter in Lüneburg vorgeführt.

Das Durchsuchungsobjekt in Bleckede wurde gesichert, die Durchsuchungsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Im Tagesverlauf erfolgt eine Begutachtung durch Sachverständige des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen aus Hannover und die Spurensicherung durch die Spezialisten der Polizeiinspektion Lüneburg.

