POL-BS: Unfall mit fünf leicht Verletzten

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Gieseler,

12.09.2021, 22.28 Uhr

Im Kreuzungsbereich Gieseler / Südstraße kam es am Sonntagabend zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Am Sonntagabend standen zwei Pkw an einer roten Ampel am Kreuzungsbereich Gieseler / Südstraße. Sie wollten in Richtung Güldenstraße weiterfahren. Aus Richtung Europaplatz kam ein weiterer Pkw und fuhr auf die Wartenden auf. In den wartenden Fahrzeugen wurden eine 18-jährige Braunschweigerin und ein 29-jähriger Braunschweiger leicht verletzt. Bei den Insassen des auffahrenden Pkw handelte es sich um Salzgitteraner im Alter von 22, 22 und 27 Jahren. Nach dem Unfall stiegen der Fahrer und der Beifahrer aus dem Auto auf und flüchteten zu Fuß. Sie konnten nach kurzer Zeit durch die Polizei gestellt werden. Mit den Personen wurden Atemalkoholtests durchgeführt. Die Ergebnisse lagen bei über zwei Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Die drei Salzgitteraner wurden durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

