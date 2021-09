Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall mit beteiligter Straßenbahn - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hansestraße,

10.09.2021, 09.23 Uhr

Auf der Hansestraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw.

Am Freitagmorgen fuhr ein 79-jähriger Braunschweiger mit seinem Mercedes auf der Hansestraße auswärts. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Hansestraße Ost" kreuzte er die Schienen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit der Linie 1, die zu diesem Zeitpunkt stadteinwärts fuhr. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Mercedes des Braunschweigers musste abgeschleppt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

