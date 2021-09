Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weberstraße

06.09.2021, 09:00 Uhr

Ein abgestellter Pkw wird stark beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am heutigen Morgen musste ein 27-Jähriger feststellen, dass sein grauer VW, welchen er am 03.09.2021 in der Weberstraße in Höhe der Sporthalle "Alte Waage" abgestellt hatte, an der Fahrerseite stark beschädigt war. Aufgrund der Beschädigungen geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus und ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Schaden am VW wird derzeit auf ca. 4000EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher gegeben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0531/476-3935 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell