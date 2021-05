Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Oldenburg und Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zwei Festnahmen nach Einbruch in Discounter dank schneller Alarmierung durch Zeugen / Ein Täter flüchtig / Zeugenaufruf

Am Dienstagnachmittag, 11. Mai 2021, gegen 15.30 Uhr, beobachteten aufmerksame Anwohner den Einbruch in einen Supermarkt-Discounter in der Diepholzer Straße und verständigten über Notruf die Polizei.

Dank der schnellen Alarmierung konnten schließlich im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung ein 44-jähriger Mann sowie ein 29-jähriger Mann, beide mit unbekannten Wohnsitz, vorläufig durch die Polizei festgenommen werden.

Der 44-jährige Mann stand zu diesem Zeitpunkt neben einem silbernen Ford Mondeo mit polnischem Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde mutmaßlich zum Zwecke der Tatausführung unmittelbar in Tatortnähe auf einem Parkplatz in der Bachstraße abgestellt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Polizeibeamten Zigarettenstangen im Wert von 15.000 Euro sicherstellen.

Ein dritter Täter befand sich bei Eintreffen der Polizei noch am Tatort und konnte trotz Verfolgung in Richtung Diepholzer Straße flüchten. Es soll sich dabei um eine männliche Person von schlanker Statur handeln. Er soll ca. 170cm bis 180cm groß gewesen sein und eine dunkle Jacke sowie eine dunkle/schwarze Hose getragen haben.

Die zwei Tatverdächtigen werden am heutigen Tag auf Antrag der StA Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt.

Zur weiteren Tataufklärung und Ermittlung des flüchtigen Täters fragt die Polizei Vechta: Wer kann Angaben zu den Tätern machen, insbesondere zur flüchtigen Person? Verhielten sich Personen um den Tatzeitpunkt im Supermarkt oder auf den umliegenden Parkplätzen verdächtig? Wer kann Angaben zu dem oben genannten Pkw machen? Welche Personen hielten sich rund um dieses Fahrzeug herum auf und verhielten sich auffällig?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

