POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend einen geparkten Opel. Der Unbekannte streifte mit seinem Fahrzeug zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 21 Uhr in der Ziegelstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel Insignia. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es war Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell