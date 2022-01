Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Die Polizeiwache Plettenberg hat einen neuen Leiter: Lutz Kudera

Plettenberg (ots)

Die Polizeiwache in Plettenberg hat einen neuen Leiter: Lutz Kudera. Der 47-Jährige tritt an die Stelle von Jörg Teicher, der als Dienstgruppenleiter nach Iserlohn wechselt. Polizeidirektor Thomas Eckern, Leiter Gefahrenabwehr und Einsatz der Polizei MK, stellte den neuen Regionalbeauftragten am heutigen Dienstagnachmittag in Plettenberg vor.

Sein Arbeitsweg verkürzt sich enorm: Lutz Kudera ist Plettenberger. Schon der Vater war Polizist. 1994 begann Lutz Kudera seine Ausbildung bei der Polizei. Seit 2003 arbeitet er in unterschiedlichen Funktionen an verschiedenen Standorten im Märkischen Kreis. Zuletzt leitete er die Fortbildungsstelle der Polizei MK in Lüdenscheid.

Sein Vorgänger, Polizeihauptkommissar Jörg Teicher (54), hatte die Stelle des Wachleiters im November 2020 angetreten. Er übernimmt nun die Aufgaben eines Dienstgruppenleiters der größeren Polizeiwache in Iserlohn. (cris)

