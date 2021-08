Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein - Roller-Fahrer will sich Kontrolle entziehen

Wolfsburg (ots)

Süpplingenburg, Kaiser-Lothar-Straße

03.08.2021, 11.45 Uhr

Am Dienstagmittag entzog sich ein 34-jähriger Leichtkraftfahrer aus Königslutter einer Verkehrskontrolle der Polizei. Als er angehalten werden sollte, bog er in einen Feldweg. Bei der wenig später doch durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige keinen Führerschein hatte und vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Zusätzlich bestand der Verdacht, dass an dem Roller Bauartveränderungen durchgeführt worden waren. Eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Zweirades wurden angeordnet.

Aufgefallen war der Roller-Fahrer einer Streifenbesatzung, als dieser zur Mittagszeit die Kreisstraße 12 in Richtung Ortseingang Süpplingenburg befuhr. Kurz vor dem Ortsausgang sollte der Fahrer kontrolliert werden, da er augenscheinlich schneller unterwegs war, als für das Leichtkraftrad zugelassen war. Der 34-Jährige beschleunigte er seinen Roller und bog nach links in einen Feldweg ab. Die Beamten fuhren weitestgehend parallel dazu über die Landesstraße 644 in Richtung Süpplingen. Dort versuchten sie erneut den Roller-Fahrer unter Einschaltung des Blaulichtes und eindeutiger Anhaltesignale zum Anhalten zu bewegen. Diese wurde jedoch missachtet und der Königslutteraner fuhr weiter. Erst in der Kaiser-Lothar-Straße kommt der Fahrer freiwillig zum Stehen. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung und ein freiwillig durchgeführter Test verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und in der Klinik in Helmstedt entnommen. Da aufgrund der festgestellten Fahrgeschwindigkeit zu vermuten war, dass an dem Roller diesbezüglich Veränderungen vorgenommen wurden, wurde durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig die Sicherstellung des Leichtkraftrades angeordnet. Zudem stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

