POL-WOB: Junge wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wolfsburg, Walter-Kollo-Straße

03.08.2021, 12.50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag wurde ein zehnjähriger Fahrradfahrer leicht verletzt, als er von einem Gehweg der Walter-Kollo-Straße auf die Straße fuhr und dabei mit einer 63-jährigen T-Roc-Fahrerin zusammenstieß. Bei dem Sturz stieß das Fahrrad gegen einen geparkten BMW. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Nach der medizinischen Versorgung konnte er wieder nach Hause. An den Fahrzeugen entstand etwa 7000 Euro Sachschaden.

Zur Mittagszeit befuhr der Zehnjährige mit seinem Fahrrad von der Mozartstraße kommend, den Gehweg der Walter-Kollo-Straße. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Mozartstraße fährt er vom Gehweg auf die Straße. Hier stößt er mit dem in diesem Moment in Richtung Mozartstraßen vorbeifahrenden T-Roc zusammen. Dabei kommt der Junge zu Fall und verletzt sich leicht. Das Fahrrad fällt durch den Schwung gegen einen am Fahrbahnrand parkenden BMW. Der junge Fahrradfahrer wird zur medizinischen Behandlung ins Klinikum gefahren und kann dieses einige Zeit später wieder verlassen.

