Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus/ Verdacht: Gefälschter Impfpass

Menden (ots)

Zwischen dem 23. Dezember und dem 3. Januar sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Wietholz eingebrochen. Die zerstörten das Glas eines Kellerfensters an der Gebäuderückseite und gelangten so in das Haus. Sie entwendeten acht Kompletträder, einen Wagenheber und eine leere Registrierkasse. Eine 20-jährige Frau zeigte gestern am Eingang des Bürgerbüros am Neumarkt einen möglicherweise gefälschten Impfpass vor. Mitarbeiter des beauftragten Sicherheitsdienstes informierten die Polizei. Die junge Frau bestreitet die Fälschung. Die Polizei stellte den Impfausweis sicher, um ihn zu überprüfen. (cris)

