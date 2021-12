Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großsachsenheim: Polizeieinsatz nach familiären Streitigkeiten

Ludwigsburg (ots)

Wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt der Polizeiposten Sachsenheim nach einem Familienstreit am Donnerstag gegen 21:30 Uhr in Großsachsenheim. Ein mutmaßlich alkoholisierter 32-jähriger Mann soll seine 57-jährige Mutter in ihrer Wohnung mit der Faust gegen die Schläfe geschlagen und seinen Stiefvater beleidigt haben. Anschließend randalierte er in der Wohnung seiner Mutter und beschädigte mehrere Einrichtungsgegenstände sowie die Wohnungseingangstür. Nach Verlassen der Wohnung beschädigte er vor dem Haus den geparkten Pkw des Stiefvaters, indem er einen Gullideckel auf das Fahrzeug warf. Einen Beamten einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung beleidigte er auch noch. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,3 Promille.

