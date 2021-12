Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Mülleimerbrand in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14.25 Uhr zu einem Brand eines Mülleimers in einer Schule in der Straße "Längenholz" in Herrenberg. Die derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Herrenberg deuten darauf hin, dass noch Unbekannte den Kunststoffabfalleimer, der im Foyer der Schule stand, in Brand steckten. Ein 14 und ein 15 Jahre alter Schüler bemerkten das Feuer und meldeten dies im Lehrerzimmer. Hierauf trug ein Lehrer den brennenden Eimer nach draußen und löschte das Feuer gemeinsam mit dem Hausmeister. Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht notwendig. Der Schulbetrieb konnte trotz des Vorfalls aufrechterhalten werden. Es kam zwar zu einer Rauchentwicklung, allerdings wurde der Brand wohl so frühzeitig entdeckt, dass die Rauchmeldeanlage noch nicht auslöste. Der Boden des Abfalleimers brannte durch, sodass auch der Teppichboden im Foyer leicht angeschmort wurde. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 400 Euro belaufen. Die Ermittlungen dauern an.

