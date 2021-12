Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Unfallflucht - Fahrer lässt Auto zurück und stellt sich dann

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen befanden sich in der Nacht zum Freitag in Nufringen im Einsatz, nachdem ein zunächst unbekannter Fahrer eines Peugeot gegen 00.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Herrenberger und der Oberjesinger Straße in einen Unfall verwickelt war, sich jedoch aus dem Staub gemacht hatte. Der Fahrer des Peugeot dürfte nach derzeitiger Ermittlungen mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit die Herrenberger Straße entlang gefahren sein. Als er an deren Ende nach links in die Oberjesinger Straße abbiegen wollte, kam der Peugeot von der Fahrbahn ab und schleuderte nach rechts in Richtung einer Garagenzufahrt. Dort prallte der PKW gegen zwei Metallgeländerelemente, die auf einer Länge von etwa fünf Metern beschädigt wurden. Ein Zeuge konnte dies und die anschließende Flucht des Fahrers und eines Mitfahrers, die diese zu Fuß antraten, beobachten und alarmierte die Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen blieben in der Nacht ohne Ergebnis. Der Peugeot wurde sichergestellt und abgeschleppt. Anhand der Halterdaten konnte der vermeintliche Fahrer ermittelt, jedoch im Laufe der Nacht nicht festgestellt werden. Am Freitag gegen 07.30 Uhr stellte sich 19 Jahre alte Mann letztlich selbst beim Polizeirevier Herrenberg. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 7.000 Euro belaufen.

