Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Schaufensterglas beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 09:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Radbrunnengasse in Vaihingen an der Enz eine Schaufensterscheibe. Die unbekannten Täter setzten mutmaßlich direkt vor dem Schaufenster eines Elektronikfachmarkts ein Buch in Brand. Durch die Hitzeentwicklung sprang dann vermutlich das Schaufensterglas. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, bittet um Hinweise zu dieser Sachbeschädigung.

