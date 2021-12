Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Böblingen/Sindelfingen: 36-Jähriger nach Trunkenheitsfahrt im Gewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Als Polizeibeamte einen 36-jährigen Sattelzug-Lenker am Mittwoch gegen 20:10 Uhr vorläufig festnehmen und zur Blutentnahme transportieren wollten, leistete der Mann heftigen Widerstand und beleidigte die Beamten. Er war zuvor vermutlich alkoholisiert gefahren. Der 36-Jährige fiel auf der BAB 81 auf Höhe Sindelfingen, in Fahrtrichtung Singen gleich mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise auf. Zudem touchierte er während seiner Fahrt ein Verkehrszeichen. Eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg konnte den Sattelzug feststellen und den Fahrer im Bereich der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen ableiten und kontrollieren. In einer Parkbucht in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen trat der 36-Jährige direkt sehr aggressiv gegenüber den Beamten auf. Da es den Anschein hatte, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte, sollte er sich, nachdem ein Atemalkoholtest positiv verlaufen war, einer Blutentnahme unterziehen. Zum Transport und da er unter starken Stimmungsschwankungen litt, sollten ihm Handschließen angelegt werden. Sowohl auf der Fahrt, als auch im Krankenhaus wie auch während des Transports zur Dienststelle beleidigte er die eingesetzten Beamten und wehrte sich heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Nacht musste er in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen verbringen.

