Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: elf gefälschte Impfausweise festgestellt

Ludwigsburg (ots)

In einer Apotheke im Ludwigsburger Osten tauchten am Mittwochvormittag insgesamt elf Impfausweise auf, die eine 47 Jahre alte Frau angeblich im Auftrag ihrer Arbeitskollegen und Familienangehöriger dort abgegeben hatte. Die Mitarbeiter der Apotheke sollten anhand der Impfbücher digitale Impfzertifikate ausstellen. Allerdings fielen hierbei verschiedene Fälschungsmerkmale, wie gefälschte Arztstempel und Unterschriften, falsche Chargennummern oder tatsächlich nicht mögliche Impftermine auf. Darüber hinaus waren in allen Impfausweisen lediglich die angeblichen COVID-19-Impfungen eingetragen. Ein Mitarbeiter der Apotheke alarmierte die Polizei, die die Impfausweise und beigefügte Personalausweis-Kopien beschlagnahmte. Die Ermittlungen dauern an.

