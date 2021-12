Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Zeugen nach Unfall auf der L 1100 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die am Mittwoch kurz vor 11.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Landesstraße 1100 und der Kreisstraße 1664 in Neckarweihingen einen Unfall beobachtet haben. Ein 42 Jahre alter Skoda-Fahrer wollte aus Richtung der Neckarweihinger Ortsmitte kommend im Kreuzungsbereich mit der L 1100 nach links in Richtung der Neckarbrücke abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 50-jährige Dacia-Lenkerin die L 1100 aus Richtung Marbach am Neckar kommend. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Beide Beteiligte gaben an, dass sie jeweils "grün" gehabt hätten. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell