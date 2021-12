Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus, den bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 21.00 Uhr in der Ulrich-von-Hutten-Straße in Korntal begingen, sucht die Polizei noch Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Täter verschafften sich Zutritt in das Haus, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Innern betraten sie nahezu alle Räume des Hauses und durchsuchten diverse Möbelstücke. Ob die Täter etwas Stehlenswertes entdeckten und Beute machten, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss ebenfalls erst noch beziffert werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, entgegen.

