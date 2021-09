Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in einen Supermarkt in Freden

Hildesheim (ots)

Freden (neu) - In den frühen Morgenstunden des 18.09.2021 versuchten bislang unbekannte Täter scheinbar in den Nahkauf in Freden einzubrechen. Es gelang den Tätern zumindest die vordere Schiebetür zu öffnen und in den Zwischenraum zu gelangen. Sie kamen aber an der nächsten Schiebetür zum Verkaufsraum nicht weiter. Sie ließen aus unbekannter Ursache von ihrem weiteren Vorhaben ab und entfernten sich vom Tatort. Der Einbruchsalarm wurde um 02:42 Uhr ausgelöst. Die Polizei konnte trotz intensiver Suche im Nahbereich niemanden mehr antreffen. Es wurde nach ersten Angaben scheinbar nichts entwendet, allerdings entstand durch das gewaltsame Öffnen der Schiebetür nach Auskunft der Betreiberin ein höherer Schaden. Von ihr wird der Schaden an der doppelflügeligen Schiebetür vorläufig auf 12.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

