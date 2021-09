Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Farbschmierereien in Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (ni) - Durch unbekannte Täter sind in Sibbesse in der Straße Kurze Halbe (am Kreisel) ein dort aufgestelltes Wahlplakat mit schwarzer Farbe besprüht worden. Vermutlich durch die gleichen Täter wurden in der Schulstraße ein Stromkasten und ein Parkplatzschild der Schwimmhalle mit Sprühfarbe beschmiert. Die Sachbeschädigungen sind am Nachmittag des 16.09.2021 festgestellt worden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Sibbesse, Tel. 05065-963910 oder die Polizei in Alfeld unter 05181-9116115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell