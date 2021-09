Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spielekonsole gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 16.09.2021, öffnete ein unbekannter Täter gewaltsam eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hinter dem Schilde in Hildesheim, betrat die Räumlichkeiten und entwendete eine Spielekonsole.

Zeugen, die zwischen 06:25 Uhr und 15:50 Uhr im Bereich der Straßen Hinter dem Schilde und Rosenhagen verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell