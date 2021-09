Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Gartenlaube brennt in voller Ausdehnung

Gladbeck (ots)

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Gladbeck um 19:17 Uhr zu einem Kleingebäudebrand auf der Rossheidestraße im Stadtteil Brauck alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die Gartenlaube, im Hinterhof einer geschlossenen Bauweise, bereits in Vollbrand. Die Angriffsleitung wurde durch das Gebäude verlegt, so konnte zeitnah mit zwei C-Hohlstrahlrohren der Brand bekämpft werden. Da sich laut Aussage des Eigentümers in dem Gebäude eine Gasflasche befinden sollte, wurden die Löschmaßnahmen aus der Deckung heraus begonnen. Im weiteren Verlauf konnte die Gasflasche gefahrlos geborgen werden. Nachdem das Feuer abgelöscht war, wurde die Gartenlaube mit einem Schaumteppich abgedeckt um eine Rückzündung zu verhindern. Während der Einsatzdauer hat ein weiterer Führungsdienst mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz für das Stadtgebiet sichergestellt. Gegen 21:00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.(SB)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell