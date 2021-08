Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: PKW überschlägt sich auf der BAB2. Am heutigen Mittwoch den 25.08.2021 kam es zu einem PKW Überschlag auf der BAB 2 in Richtung Hannover.

Gladbeck (ots)

Gegen 12:00 Uhr kam ein PKW auf Höhe des Parkplatzes Allenstein von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Böschung, dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Fahrerin bereits von Ersthelfern betreut. Sofort wurde die Versorgung der Patientin, die nicht eingeklemmt war, durch den Rettungsdienst und einem Notarzt eingeleitet. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und bereitete eine technische Rettung vor. Allerdings konnte die Fahrerin, ohne den Einsatz von hydraulischen Rettungsgerät, in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr Gladbeck war mit 16 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde, in diese Zeit stellte die Freiwillige Feuerwehr den Grundschutz für die Stadt Gladbeck sicher. Zur Unfallursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen, ein weiteres Fahrzeug wer in dem Unfall nicht beteiligt. RK

