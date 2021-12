Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 10:50 Uhr in der Stuttgarter Straße in Maichingen ereignete. Ein 54-jähriger Opel-Lenker wollte von der Stuttgarter Straße nach links in die Talstraße abbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich einen auf der Stuttgarter Straße entgegenkommenden 34-jährigen Renault-Lenker und es kam einer Kollision beider Fahrzeuge. Hierdurch wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Stuttgarter Straße gesperrt werden.

