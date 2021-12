Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: geparktes Fahrzeug beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verursachten zwischen Dienstag 16:00 Uhr und Mittwoch 06:15 Uhr einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an einem geparkten Opel in einer Gemeinschaftstiefgarage im Schießrainweg in Weil der Stadt. Die Täter zerkratzten, in der nur mit einem Schlüssel zugänglichen Garage, alle vier Fahrzeugseiten des geparkten Opel. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

