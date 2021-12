Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Smart nach Unfall überschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 06:20 Uhr im Kreuzungsbereich der Landstraße 1144 und der Cannstatter Straße im Bereich Aldingen ereignete, sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, noch Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 35-jähriger Smart-Fahrer die L 1144 aus Richtung Ludwigsburg kommend. Auf der Gegenfahrbahn stand auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung eines Garten- und Landschaftsbaus ein 29-J, der ebenfalls einen Smart lenkte. Beide Unfallbeteiligte gaben im Nachgang an bei "grün" in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Hierbei kollidierten die beiden Smart, sodass der 29-Jährige mit seinem PKW in eine Hecke neben der Fahrbahn fuhr und sich der Smart des 35-Jährigen überschlug. Zwei Rettungswagenbesatzungen brachten die beiden Fahrer vorsorglich in Krankenhäuser. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 30.000 Euro. Der Smart des 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

