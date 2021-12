Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Sitzbank vor Schulgebäude angezündet

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen befand sich am Mittwoch kurz vor 06.00 Uhr mit insgesamt 7 Wehrleuten und zwei Fahrzeugen im Bereich einer Realschule am Nikolaus-Lenau-Platz im Sindelfinger Norden im Einsatz. Eine Sitzbank, die im Eingangsbereich der Realschule steht, wurde nach derzeitiger Erkenntnisse von einem noch unbekannten Täter angezündet. Möglicherweise nutzte der Unbekannte hierzu eine derzeit noch unbekannte Flüssigkeit als Brandbeschleuniger. Die Bank, die aus einem Kunststoffmaterial auf Betonfüßen besteht, schmolz durch den Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen, so dass die Flammen nicht auf das Vordach des Schulgebäudes übergriffen. Es entstand ein Sachschaden, der sich auf etwa 600 Euro belaufen dürfte. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

