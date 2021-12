Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ditzingen: Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen, gegen 05:30 Uhr, auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen ereignete, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, noch Zeugen. Ein 51-jähriger Sattelzuglenker befuhr zunächst den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und wechselte dann auf die rechte der drei Fahrspuren. Hier wollte er einen bislang noch unbekannten Lkw überholen und wechselte auf den mittleren Fahrstreifen. Der vorausfahrende Lkw wechselt ebenfalls auf den mittleren Fahrsteifen und bremste dann mutmaßlich unvermittelt sein Gespann ab. Um eine Kollision zu vermeiden wich der 51-Jährige mit seinem Sattelzug auf den linken Fahrstreifen aus. Hier übersah er vermutlich einen 22-jährigen Ford-Fahrer und streifte dessen Fahrzeug. Der 22-Jährige machte den 51-Jährigen auf den Verkehrsunfall aufmerksam und beide fuhren an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd ab. Der unbekannte Lkw-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Heilbronn fort. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

