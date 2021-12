Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: 52 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 08:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Frankenstraße und der Schwabenstraße in Schönaich zu einem Unfall, bei dem eine 52 Jahre alter Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde. Die 52-Jährige befuhr die Schwabenstraße in Fahrtrichtung Frankenstraße und war im Begriff den Kreuzungsbereich zu passieren. In der Frankenstraße fuhr ein 27-jähriger Baumaschinenlenker in den Kreuzungsbereich ein. Dieser hatte einen Kraftstofftank an der Front seiner Baumaschine zum Transport befestigt. Weil ihm vermutlich die Sicht durch den Tank größtenteils versperrt war, übersah er die Pedelec-Fahrerin mutmaßlich. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Pedelec-Fahrerin stieß gegen den Tank und das Vorderrad der Baumaschine und stürzte zu Boden. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

