Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 06.12.2021 - 12:45 Uhr: Remseck am Neckar-Aldingen: Mit Schraubendreher auf Jugendlichen eingestochen

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt von vergangenem Samstagabend an der Stadtbahnhaltestelle in der Cannstatter Straße in Aldingen (wir berichteten) wurde bekannt, dass entgegen der ersten Erkenntnisse, der 17-Jährige selbst die körperliche Auseinandersetzung begonnen haben soll. Dieser soll an der Haltestelle auf das Eintreffen des 20-Jährigen gewartet und ihm aufgelauert haben. Anschließend soll er dem 20-Jährigen mehrmals mit an den Knöcheln verstärkten Handschuhen ins Gesicht geschlagen haben. Ob der 20-jährige Mann den Schraubendreher möglicherweise in Notwehr gegen den 17-Jährigen eingesetzt hat, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 20-Jährige erlitt ebenfalls nicht unerhebliche Verletzungen.

