POL-OS: Georgsmarienhütte - Einkaufswagen in Brand gesetzt

Georgsmarienhütte (ots)

Im Hinterhof eines Hauses an der Brunnenstraße setzten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Einkaufswagen in Brand. Ein Zeuge entdeckte den stark beschädigten Wagen gegen 05.15 Uhr und verständigte die Polizei. Das Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die im Bereich Brunnenstraße/Kirchstraße/Karlstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen.

