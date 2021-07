Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unfallflucht mit schwarzem Pkw

Melle (ots)

Ein Unbekannter befuhr am Mittwochmorgen mit einem schwarzen VW die L90 (Buersche Straße) in Richtung Buer. Unmittelbar vor einer Linkskurve geriet der Autofahrer gegen 05.30 Uhr nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und durchbrach einen Weidezaun. Im Folgenden durchfuhr er eine dortige Weidefläche und kam schließlich auf der Straße Drift zum Stillstand. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte anschließend seine Fahrt in Richtung Buer fort. Der Flüchtige wurde als ca. 20 bis 30 Jahre alt beschrieben und etwa 1,80 bis 1,90m groß. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Sweatshirt und einer kurzen, grau-schwarzen Arbeitshose. Weiterhin befand sich in dem Wagen, bei dem es sich um einen VW Polo gehandelt haben könnte, eine weitere Person. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegengenommen.

