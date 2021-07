Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tatverdächtiger nach sexuellen Belästigungen ermittelt

Osnabrück (ots)

In der Zeit vom 17. Februar bis zum 08. Juni 2021 wurden bei der Polizei Osnabrück wiederholt Anzeigen wegen sexueller Belästigung im Innenstadtbereich erstattet. Opfer waren Mädchen und junge Frauen, denen ein unbekannter männlicher Täter unerwartet von hinten an das Gesäß, den Intimbereich oder die Brust griff. Aufgrund guter und vielfach übereinstimmender Personenbeschreibungen fügte sich bald ein Bild des namenlosen Grabschers zusammen.

Die Ermittler begaben sich im Innenstadtbereich gezielt auf die Suche nach dem Unbekannten. Am 10. Juni war es dann so weit, nach kurzer Flucht aus einem Drogeriemarkt wurde der Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um einen 16-jährigen Schüler aus Osnabrück. Der Verdächtige lässt sich von einem Rechtsbeistand vertreten und macht gegenüber der Polizei keine Angaben. Dreizehn Taten werden dem Jugendlichen derzeit zur Last gelegt.

Es ist nun die kleinteilige Aufgabe der Ermittler, die einzelnen Taten nachzuweisen. Seit der Festnahme ist es zu keinen weiteren Taten im Innenstadtbereich gekommen.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum im Innenstadtbereich ebenfalls nach dem genannten Muster sexuell belästigt wurden, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen und eine Anzeige zu erstatten.

