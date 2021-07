Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Raub in der Schinkelstraße

Osnabrück (ots)

Eine 61-Jährige wurde am Dienstagabend (gegen 21.10 Uhr) in der Schinkelstraße von einer Unbekannten angesprochen. Die Dame befand sich auf dem Fußweg in Richtung des dortigen Jugendzentrums, als eine etwa 17 bis 20-Jährige die Herausgabe von Bargeld forderte. Nachdem das Opfer angab kein Geld zu haben, schlug die Täterin der Frau mit einem gefüllten Becher ins Gesicht, griff in die Einkaufstasche und nahm die darin befindliche Geldbörse heraus. Mit dem braunen Lederportemonnaie flüchtete die Unbekannte, die mit einer Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet war, in Richtung des Jugendzentrums. Die 61-Jährige erlitt durch den Überfall eine Gesichtsverletzung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Geschehen könnten mehrere junge Männer beobachtet haben, die sich zu dem Zeitpunkt im Bereich des Jugendzentrums aufhielten. Die Osnabrücker Polizei bittet diese und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-3603 zu melden.

