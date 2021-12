Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: 37-Jähriger legt sich mit Mitarbeitern eines Schnellrestaurants an

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich wegen einer vermeintlich fehlerhaften Essensausgabe geriet ein 37 Jahre alter Mann am Donnerstag kurz nach 23.00 Uhr mit Mitarbeitern eines Schnellrestaurants in der Ohmstraße in Gültstein in einen Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung packte er eine 35-jährige Frau, die zu diesem Zeitpunkt Schichtleiterin war, am Oberkörper und schubste einen 31 Jahre alten Angestellten. Beide erlitten leichte Verletzungen. Anschließend machte sich der Tatverdächtige mit einem Audi aus dem Staub. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Herrenberg nahmen vor Ort zunächst eine Körperverletzung auf und fuhren anschließend die Adresse des Halters des Audi an. Dort trafen sie auf den 37-Jährigen, der zunächst behauptet nicht selbst in den Streit verwickelt gewesen zu sein. Letztlich gab er seine Beteiligung und auch seine Fahrereigenschaft jedoch zu. Da bereits die Mitarbeiter des Schnellrestaurants den Verdacht geäußert hatten, dass der Mann alkoholisiert gewesen sein könnte, und auch die Beamten dies feststellten, führte er einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief positiv, sodass sich der 37-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste und er mit einer weiteren Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen muss.

