Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Herrenberg: Verkehrsunfall und Vollsperrung

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 10:25 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg zu einem Unfall mit Personenschaden. Der 27-jährige Fahrer eines Opel war in Richtung Singen unterwegs. Dabei soll ihn ein Unbekannter beim Überholen geschnitten und zu einer Notbremsung veranlasst haben. In der Folge geriet der Opel ins Schlingern und prallte in die linken Schutzplanken. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Ein Trümmerfeld erstreckte sich über beide Fahrstreifen und den Seitenstreifen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch Mitarbeitende der Autobahnmeisterei gereinigt werden. Zwischen 10:50 Uhr und 11:35 Uhr war die Autobahn Richtung Singen vollgesperrt. Der daraus resultierende Stau erstreckte sich bis auf 10 km zwischen den Anschlussstellen Ehningen und Rottenburg. Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg war mit drei Fahrzeugen und elf Wehrkräften im Einsatz. Rettungswagen und Notarzt waren ebenfalls vor Ort. Gegen 13:40 Uhr war die Autobahnmeisterei schlussendlich fertig mit den Aufräumarbeiten und die Richtungsfahrbahn wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell