Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 84-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 12:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Horber Straße und Walther-Knoll-Straße in Herrenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein 35-Jähriger befuhr mit einem Mercedes die Walther-Knoll-Straße in nördlicher Richtung und bog an der Kreuzung Horber Straße nach links in diese ein. Zu diesem Zeitpunkt überquerte der 84-Jährige die Horber Straße aus Richtung Bahnhof, auf dem wenige Meter hinter dem Kreuzungsbereich liegenden Radfahrer- und Fußgängerüberweg. Mutmaßlich übersah der 35-Jährige den Fußgänger und kollidierte mit diesem. Der 84-Jährige zog sich durch den anschließenden Sturz schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

