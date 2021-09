Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht in Cochem - Zeugen gesucht

Cochem (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 02.09.2021, 21 Uhr bis Freitag, 03.09.2021, 10 Uhr, ereignete sich in der Uferstraße in Cochem OT Cond eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein an der Ecke Uferstraße/Breite Straße stehender PKW beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte beim Vorbeifahren mit dem geparkten PKW kollidiert sein. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen silbernen/grauen Opel Vectra handelt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Cochem unter Tel. 02671-9840 entgegen.

