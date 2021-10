Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht auf einem Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 12:20 Uhr und 13:00 Uhr kollidierte ein unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen bei einem Parkvorgang mit einem VW. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu kontaktieren.

