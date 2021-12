Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Leonberg: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Vier beschädigte Fahrzeuge und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 17:00 Uhr auf der A 8 zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost. In Fahrtrichtung München befuhr ein 57-jähriger Mercedesfahrer den linken der beiden Fahrstreifen und bremste vor einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ab. Der nachfolgende 57-jähriger Lenker eines Opel-Kleintransporters erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Der Mercedesfahrer fuhr im Anschluss auf den Standstreifen und der Kleintransporter stand mittig auf den beiden Fahrspuren. Während der 44-jährige Fahrer eines Toyota dem Kleintransporter nach links ausweichen konnte, fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Nissan auf den Kleintransporter und dann auf den Toyota auf. Durch den Aufprall wurde er nach links abgewiesen, prallte zunächst in die Betongleitwand und im weiteren Verlauf noch auf den Mercedes des 57-Jährigen. Im Mercedes wurden die beiden Mitfahrer leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Mercedes als auch der Kleintransporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro, der entstandene Gesamtsachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell