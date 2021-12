Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Böblingen: Corona-Verordnung, Gaststätten, Spielhallen, Drogen im Straßenverkehr - Die Polizei ist in vielen Kontrollbereichen gefordert

Ludwigsburg (ots)

Vor dem Hintergrund der Corona-Verordnung, der damit verbundenen Regelungen und deren Überprüfung wird vielerorts die Forderung nach mehr Polizeikontrollen laut. Und die Polizei intensiviert im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Kontrollaktionen in vielen Bereichen. Täglich sind Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in solche Aktionen eingebunden. Häufig mit einem definierten Schwerpunkt, aber stets mit einem ganzheitlichen Ansatz und dabei immer auch mit den aktuellen Corona-Regeln von Augen.

So auch am Donnerstag in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg. In Leonberg kontrollierten Polizei und Ordnungsamt zwischen 17:00 und 22:00 Uhr 15 Gaststätten und überprüften dabei 105 Personen. Dabei stellten die Einsatzkräfte sechs Verstöße gegen die Corona-Verordnung und zehn gaststättenrechtliche Verstöße fest. Ein 25-jähriger Gast einer Shisha-Bar zeigte bei der Überprüfung seines Impfstatus einen Impfausweis vor, der sich als Fälschung herausstellte. Der Ausweis wurde beschlagnahmt und der 25-Jährige wegen Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse angezeigt.

In Rutesheim waren ebenfalls Gaststätten und Spielhallen im Fokus einer Kontrollaktion des örtlichen Polizeipostens und Mitarbeitenden des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt. 16 Verstöße und entsprechende Anzeigen nach der Spielverordnung, der Arbeitsstättenverordnung und gaststättenrechtlichen Vorschriften waren am Ende zu verzeichnen. Die Vorschriften der Corona-Verordnung wurden dagegen überall berücksichtigt.

Auf der L 1180 beim Freizeitpark Rutesheim hatten Beamte der Polizeireviere Leonberg und Kornwestheim am Donnerstagabend eine gemeinsame Kontrollstelle eingerichtet und dabei insbesondere Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss im Visier. Bei drei Autofahrern im Alter von 19, 20 und 23 Jahren ergaben sich bei der Überprüfung Anzeichen auf Drogeneinwirkung und sie mussten nach einem Test zur Blutentnahme. Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrolle stellten die Einsatzkräfte zudem 13 weitere Verkehrsverstöße fest. Zeitgleich kontrollieren Beamte der Verkehrspolizeiinspektion auf der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald an der A 8. Hier endete die Fahrt eines mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden, 35-jährigen Autofahrers mit einer Blutentnahme.

Der Bahnhofsbereich in Marbach am Neckar und die angrenzenden Gaststätten wurden am Donnerstagnachmittag zwischen 16:30 und 17:30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Marbach überprüft. Sowohl die Fahrgäste im ÖPNV als auch die Betreiber und Besucher der Gaststätten hielten sich an die Corona-Regeln und begrüßten ausdrücklich die polizeilichen Maßnahmen. Zwischen 16:15 und 21:15 Uhr führten zwei weitere Streifenbesatzungen stichprobenartige Kontrollen im fließenden Verkehr mit Atemalkoholtest und Drogenvortests durch. Verstöße wurden dabei aber nicht festgestellt. Ein Autofahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und ein weiterer hatte gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen.

Das Polizeirevier Ditzingen richtete mit Unterstützung durch sieben Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks zwischen 15:30 und 22:00 Uhr eine stationäre Kontrolle beim Parkplatz Kaiserstein an der B 10 Richtung Stuttgart ein. Bei zwei Autofahrern ergab ein Drogenvortest Hinweise auf Cannabiseinfluss und sie mussten zur Blutentnahme. 14 Fahrerinnen und Fahrer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon, sieben weitere hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Gänzlich ohne Beanstandungen verlief dagegen zwischen 18:30 und 20:30 Uhr eine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Ludwigsburg auf den P&R-Parkplatz an der Möglinger Straße in Pflugfelden.

Am 3. und 7. Dezember hatten über 200 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg flankierend zu den 3G-Kontrollen der Verkehrsbetriebe an den Einrichtungen des ÖPNV in beiden Landkreisen die Einhaltung der Maskentragepflicht kontrolliert, dabei rund 3.800 Personen überprüft und 172 Verstöße festgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell