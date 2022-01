Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebstahl in Supermarkt - Mitarbeiter bedroht

Lüdenscheid (ots)

Ein 31-Jähriger wurde am Montagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, durch einen Mitarbeiter eines Supermarktes an der "Wilhelmstraße" dabei beobachtet, wie er eine Flasche Eierlikör entwendete. Der Mitarbeiter sprach den Mann daraufhin an. Der 31-Jährige reagierte sofort aggressiv und beleidigte den Geschädigten mehrfach. Zudem drohte er "ihn fertig zu machen und abzuknallen". Gegen den 31-Jährigen wird jetzt wegen Ladendiebstahls, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. (schl)

