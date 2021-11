Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach zwei Unfallfluchten gesucht

Gifhorn und Rötgesbüttel (ots)

Zu zwei polizeilichen Ermittlungen nach Verkehrsunfallfluchten werden nun Zeugen gesucht. Der erste Fall ereignete sich bereits am 27.10.21, gegen 06:55 Uhr auf der K114. Ein Renault Master befuhr die Strecke aus Richtung Wolfsburg kommend. Auf Höhe des II. Koppelweges jedoch so weit links, dass er einen entgegenkommenden VW Crafter touchierte. Die Spiegel beider Fahrzeuge stießen gegeneinander, der Renault setzte die Fahrt allerdings ohne zu Halten fort. Zeugen in dieser Sache melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0.

Zu einer anderen Unfallflucht kam es am 29.10.21 in Rötgesbüttel. Gegen 19:30 Uhr bog ein blauer Hyundai SUV mit Braunschweiger Kennzeichen von der Dorfstraße auf die Hauptstraße (B4). Dabei erfasste das Fahrzeug eine Fußgängerin, die bei Grün die Straße querte. Während die Frau stürzte und verletzt wurde, setzte der Pkw die Fahrt in Richtung Braunschweig fort. Zeugen, die Hinweise zur Fahrerin oder dem Fahrer sowie dem Hergang machen können, melden sich bitte unter 05304 9123-0 bei der Polizei Meine.

