Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf erfolgreich

Gifhorn (ots)

Auch die zweite Zeugensuche zu der Schussabgabe am 20.10.21 in Gifhorn war erfolgreich. Eine aufmerksame Gifhornerin gab einen Hinweis auf die gesuchte Zeugin. Zwei Beamte des Zentralen Kriminaldienstes setzen sich daraufhin mit der Frau in Verbindung. Auch Ihre Aussage wird Teil der umfangreichen Ermittlungen sein.

