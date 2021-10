Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Eigentümerin oder Eigentümer gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn hat einen E-Scooter der Firma XAOMI sichergestellt, zu dem jetzt die rechtmäßige Eigentümerin bzw. rechtmäßiger Eigentümer gesucht wird. Nach dem Vorlegen eines Eigentumsnachweises kann der E-Scooter in der Dienststelle in der Hindenburgstraße in Gifhorn abgeholt werden.

